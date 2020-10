Manchester City-Porto oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Champions League 2020/2021 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il Manchester City, grande favorita nel gruppo C, se la vedrà con il Porto nella prima giornata della fase a gironi della Champions League 2020/2021. Gli uomini di Guardiola vogliono approfittare di un sorteggio sulla carta agevole per ipotecare il passaggio del turno in fretta e partire con il piede giusto sarebbe fondamentale. I Portoghesi, di contro, proveranno a mettergli i bastoni fra le ruote, ma né i precedenti né i bookmakers sembrano giocare a loro favore. L’appuntamento con la sfida è fissato per le ore 21.00 di mercoledì 21 ottobre, il confronto sarà trasmesso in esclusiva tv su Sky Sport (canale 256) ed in live streaming sullo stesso ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il, grande favorita nel gruppo C, se la vedrà con ilnella prima giornata della fase a gironi della. Gli uomini di Guardiola vogliono approfittare di un sorteggio sulla carta agevole per ipotecare il passaggio del turno in fretta e partire con il piede giusto sarebbe fondamentale. Ighesi, di contro, proveranno a mettergli i bastoni fra le ruote, ma né i precedenti né i bookmakers sembrano giocare a loro favore. L’appuntamento con la sfida è fissato per le ore 21.00 di mercoledì 21 ottobre, il confronto sarà trasmesso in esclusiva tv su Sky Sport (256) ed in livesullo stesso ...

E’ partita con la prima giornata nei gruppi D, E, F e G la fase a gironi dell’UEFA Champions League 2020-21. E le sorprese non sono mancate. Su tutte la vittoria del Manchester United in casa del Pari ...

Barcellona dilaga: 5-1 al Ferencvaros

Lokomotiv; Bayern-Atletico Madrid. Girone B: oggi Real-Shakhtar; Inter-Borussia M. Girone C: oggi Manchester City-Porto; Olympiacos-Marsiglia. Girone D: oggi Ajax-Liverpool; Midtjylland-Atalanta Giron ...

