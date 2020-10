Kim Kardashian | i suoi primi 40 anni | la sua rivoluzione

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il tempo scorre velocemente, ma dà sempre il tempo per cambiare ed evolvere. Ne è prova lampante Kim, che il 21 ottobre compie 40, con una maturità che forse in molti non si aspettavano. Sarà che la vita, a un certo punto, le ha mostrato quali sono le vere priorità e improvvisamente si è lasciata alle spalle quella quotidianità fatta di sfavillante visibilità. La stessa che, per un lungo periodo (ben quattordici), ha voluto condividere con i telespettatori nel reality Al passo con i, che l'ha vista protagonista insieme a una parte della sua popolare famiglia allargata (ovvero la madre Kris, le sorelle Kourtney, Kim e Khloé, le sorellastre Kendall e Kylie Jenner e il padre di quest'ultime Caitlyn, ...