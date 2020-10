Coronavirus: studio Unimore rivela il ruolo delle cellule dell’immunità innata (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Un lavoro condotto da un team tutto modenese di Unimore, coordinato dal prof. Andrea Cossarizza coadiuvato dalle ricercatrici Lara Gibellini e Sara De Biasi, e al quale hanno partecipato la prof.ssa Daniela Quaglino e la dott.ssa Federica Boraldi, spiega, per la prima volta, come nei pazienti con polmonite da COVID-19 alcune cellule dell’immunità innata, i monociti presenti nel sangue periferico, siano alterati e possano diventare disfunzionali andando incontro a un esaurimento metabolico. Le cause di questa disfunzionalità sono state identificate nelle alterazioni biochimiche e morfologiche dei mitocondri, gli organelli che in tutte le cellule nucleate dell’organismo hanno il compito di produrre energia. Lo ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Un lavoro condotto da un team tutto modenese di, coordinato dal prof. Andrea Cossarizza coadiuvato dalle ricercatrici Lara Gibellini e Sara De Biasi, e al quale hanno partecipato la prof.ssa Daniela Quaglino e la dott.ssa Federica Boraldi, spiega, per la prima volta, come nei pazienti con polmonite da COVID-19 alcunedell’immunità, i monociti presenti nel sangue periferico, siano alterati e possano diventare disfunzionali andando incontro a un esaurimento metabolico. Le cause di questa disfunzionalità sono state identificate nelle alterazioni biochimiche e morfologiche dei mitocondri, gli organelli che in tutte lenucleate dell’organismo hanno il compito di produrre energia. Lo ...

Secondo alcune indiscrezioni, pare che siano emersi diversi casi tra tecnici e collaboratori contagiati dal Covid-19 presso lo studio 3 di via Teulada in Roma. A rischio sarebbero dunque nella ...

