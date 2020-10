Serie B e Lega Pro: iniziativa Rotary contro la poliomielite (Di martedì 20 ottobre 2020) Il 24 ottobre è la Giornata Mondiale della Polio. Nell’ambito delle celebrazioni di questa importantissima data, i Distretti italiani del Rotary, la Lega Serie B e Lega Pro hanno promosso l’iniziativa “In campo contro la Polio” con il patrocinio della Lega Serie A, per sensibilizzare il mondo del calcio e i tifosi sul tema delle vaccinazioni, fondamentali per debellare totalmente la poliomielite dal mondo. Il Distretto Rotary 2080 è capofila del progetto che vede coinvolti tutti i 13 distretti Rotary italiani. Nella giornata di campionato del 24 ottobre 2020 sui led bordocampo della Serie BKT e nei campi di ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 ottobre 2020) Il 24 ottobre è la Giornata Mondiale della Polio. Nell’ambito delle celebrazioni di questa importantissima data, i Distretti italiani del, laB ePro hanno promosso l’“In campola Polio” con il patrocinio dellaA, per sensibilizzare il mondo del calcio e i tifosi sul tema delle vaccinazioni, fondamentali per debellare totalmente ladal mondo. Il Distretto2080 è capofila del progetto che vede coinvolti tutti i 13 distrettiitaliani. Nella giornata di campionato del 24 ottobre 2020 sui led bordocampo dellaBKT e nei campi di ...

SerieA : Quarta giornata di #SerieATIM: comanda il @acmilan, insegue il @SassuoloUS. 4???? Segui l’App ufficiale di Lega Ser… - SerieA : Si è conclusa la quarta giornata di campionato. Resta aggiornato e non perderti nessuna news. Scarica l’App ufficia… - SerieA : Ha raccontato per anni con garbo e stile lo sport. Lega Serie A esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Gianfranco De Laurentiis. - tatoestuardo7 : RT @SerieA: Quarta giornata di #SerieATIM: comanda il @acmilan, insegue il @SassuoloUS. 4???? Segui l’App ufficiale di Lega Serie A per non… - violanews : I dubbi del ministro Spadafora: 'Serie A terminerà? Non lo so, la Lega prepari piano B' - -