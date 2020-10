Il coprifuoco “male non fa, vanno limitati i contatti”: Andrea Crisanti suggerisce “una pausa di alcune categorie per calmare i contagi” (Di martedì 20 ottobre 2020) “Giusto bloccare la movida per salvare lezioni e lavoro“, il coprifuoco “male non fa, purtroppo non è più tempo di stare davanti ai locali e frequentare luoghi affollati, ma di limitare i contatti superflui, come ben indicato dagli ultimi due decreti del governo“: lo ha affermato, in un’intervista a La Stampa Andrea Crisanti, professore ordinario di Microbiologia all’Università di Padova, che condivide “l’idea di ridurre al massimo i contatti sociali per provare a salvare scuola e lavoro“, precisando che non vi sono certezze sul rallentamento dei contagi: “Lo spero fortemente, ma la verità è che non lo sa nessuno“. “Tutto dipende dai comportamenti degli italiani“. Crisanti ha anche criticato il Comitato ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 20 ottobre 2020) “Giusto bloccare la movida per salvare lezioni e lavoro“, il“male non fa, purtroppo non è più tempo di stare davanti ai locali e frequentare luoghi affollati, ma di limitare i contatti superflui, come ben indicato dagli ultimi due decreti del governo“: lo ha affermato, in un’intervista a La Stampa, professore ordinario di Microbiologia all’Università di Padova, che condivide “l’idea di ridurre al massimo i contatti sociali per provare a salvare scuola e lavoro“, precisando che non vi sono certezze sul rallentamento dei contagi: “Lo spero fortemente, ma la verità è che non lo sa nessuno“. “Tutto dipende dai comportamenti degli italiani“.ha anche criticato il Comitato ...

