Anticipazioni Daydreamer puntata sabato 24 ottobre 2020: Huma umilia Sanem (Di martedì 20 ottobre 2020) sabato 24 ottobre 2020 – Sanem si scontra con la madre di Can: in questo episodio della soap turca vediamo come Sanem avrà uno scontro nel quartiere con una donna a lei sconosciuta. Nel frattempo il lavoro svolto dalla Aydin per la Remode, ottiene il successo sperato e la giovane scrittrice viene poi invitata ad una festa per i festeggiamenti con il resto dei dipendenti della Fikri Harika. Sarà qui che Sanem vede arrivare la donna con la quale aveva discusso a proposito della riqualificazione del suo quartiere: scopre che si tratta della madre di Can. Quest’ultimo non sarà affatto felice di vedere la madre, con la quale ha avuto diversi scontri in passato. Riassunto puntata Daydreamer di domenica 18 ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 20 ottobre 2020)24si scontra con la madre di Can: in questo episodio della soap turca vediamo comeavrà uno scontro nel quartiere con una donna a lei sconosciuta. Nel frattempo il lavoro svolto dalla Aydin per la Remode, ottiene il successo sperato e la giovane scrittrice viene poi invitata ad una festa per i festeggiamenti con il resto dei dipendenti della Fikri Harika. Sarà qui chevede arrivare la donna con la quale aveva discusso a proposito della riqualificazione del suo quartiere: scopre che si tratta della madre di Can. Quest’ultimo non sarà affatto felice di vedere la madre, con la quale ha avuto diversi scontri in passato. Riassuntodi domenica 18 ...

