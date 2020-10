Arezzo, il nuovo tecnico è Andrea Camplone (Di lunedì 19 ottobre 2020) La sconfitta rimediata per 4-1 a Carpi dall’Arezzo è costata molto cara all’allenatore dei toscani Alessandro Potenza. Infatti, come avevamo preannunciato la scorsa settimana, dopo un avvio molto deludente, la squadra toscana era chiamata a vincere assolutamente nella trasferta al Cabassi. Invece è arrivata una sconfitta pesantissima che è costata la panchina a mister Potenza, esonerato dopo due ore di confronto con il consiglio di amministrazione della società aretina. L’esonero di Potenza ha comportato anche l’addio del ds Di Bari, che tanto aveva puntato sul tecnico. Al posto di Potenza è stato chiamato Andrea Camplone, un nome che era già circolato nella settimana successiva alla sconfitta nel derby contro il Perugia. L’ufficialità ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 19 ottobre 2020) La sconfitta rimediata per 4-1 a Carpi dall’è costata molto cara all’allenatore dei toscani Alessandro Potenza. Infatti, come avevamo preannunciato la scorsa settimana, dopo un avvio molto deludente, la squadra toscana era chiamata a vincere assolutamente nella trasferta al Cabassi. Invece è arrivata una sconfitta pesantissima che è costata la panchina a mister Potenza, esonerato dopo due ore di confronto con il consiglio di amministrazione della società aretina. L’esonero di Potenza ha comportato anche l’addio del ds Di Bari, che tanto aveva puntato sul. Al posto di Potenza è stato chiamato, un nome che era già circolato nella settimana successiva alla sconfitta nel derby contro il Perugia. L’ufficialità ...

