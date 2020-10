Sino a che ora rimarranno aperti bar e ristoranti? Ecco il nuovo dpcm

Leggi su sportface

(Di domenica 18 ottobre 2020) A breve il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlerà in conferenza stampa per illustrare il contenuto delDcpm, con tutte le misure stabilite per far fronte all’emergenza Covid-19. Nella bozza del documento, come preannunciato nei giorni scorsi, c’è anche un’ordinanza che porrà un coprifuoco per l’apertura di bar e: “Le attivita’ dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub,, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, ealle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo”.