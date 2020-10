Serie A, in campo Spezia-Fiorentina e Torino-Cagliari: probabili formazioni e quote delle due sfide (Di domenica 18 ottobre 2020) Al via la domenica di Serie A.Attendendo la gara delle 12:30 tra Bologna e Sassuolo, alle ore 15 scenderanno in campo Spezia, Fiorentina, Torino e Cagliari. Queste compagini si affronteranno nel canonico appuntamento del post pranzo e ci si aspetta regalino sfide dall'alta intensità e dall'elevato contenuto spettacolare. Dopo l'ennesimo caos Covid e la sosta per le nazionali, finalmente tornano in campo le squadre di club e importante sarà capire come arriveranno fisicamente i giocatori dopo aver dovuto fare gli straordinari con le rispettive rappresentative.Il match tra Spezia e Fiorentina - in diretta esclusiva su DAZN ... Leggi su mediagol (Di domenica 18 ottobre 2020) Al via la domenica diA.Attendendo la gara12:30 tra Bologna e Sassuolo, alle ore 15 scenderanno in. Queste compagini si affronteranno nel canonico appuntamento del post pranzo e ci si aspetta regalinodall'alta intensità e dall'elevato contenuto spettacolare. Dopo l'ennesimo caos Covid e la sosta per le nazionali, finalmente tornano inle squadre di club e importante sarà capire come arriveranno fisicamente i giocatori dopo aver dovuto fare gli straordinari con le rispettive rappresentative.Il match tra- in diretta esclusiva su DAZN ...

OfficialASRoma : Dalla benedizione del campo nel giorno del suo esordio in Serie A a una particolare anteprima di 'Bianco, rosso e V… - SkySport : Crotone-Juventus sono in campo: segui il LIVE - Sport_Mediaset : #Genoa #Preziosi: 'Ancora 15 positivi, rischiamo di andare in #Serie B' Il presidente del Grifone: 'Non so proprio… - Mediagol : #SerieA, in campo #Spezia-#Fiorentina e #Torino-#Cagliari: probabili formazioni e quote delle due sfide - Mediagol : #SerieA, in campo #Spezia-#Fiorentina e #Torino-#Cagliari: probabili formazioni e quote delle due sfide -