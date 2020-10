Pirlo | «Juventus in costruzione | c’è bisogno di tempo»

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 17 ottobre 2020) Unairriconoscibile, seppur senza Ronaldo, Dybala, Ramsey, Alex Sandro, Mckennie e con Chiellini e Cuadrado inizialmente in panchina. Così Andreanel post-gara di Crotone: «Nelle ultime due partite siamo rimasti in dieci per nostre disattenzioni. Abbiamodi lavorare, siamo una squadra giovane che deve fare esperienza – ha detto a Dazn –. Per questo motivo capita di registrare alcune leggerezze. Troppi ragazzi in campo? No, siamo in, ma c’èdi». Hanno influito gli impegni delle nazionali. «Abbiamo fatto un solo allenamento dopo il rientro provando a giocare in verticale, grazie a Chiesa e Morata che lo hanno nelle corde. In fase di non possesso c’è da fare e ...