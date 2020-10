Nuoto, Benedetta Pilato stupisce ancora: record anche nei 100 rana in corta (Di sabato 17 ottobre 2020) Benedetta Pilato ci ha preso gusto e non smette di stupire. L’azzurra firma anche il record italiano dei 100 rana in vasca corta portandolo sull’1’03″67 (passaggio ai 50 in 30″12) migliorando il precedente primato di Martina Carraro che aveva nuotato in 1’04″11 il 24 novembre 2019 a Londra. A precedere l’azzurra è stata la statunitense Lilly King in 1’03″16 nella seconda giornata del primo round dell’International Swimming League in svolgimento alla Duna Arena di Budapest. Dopo aver portato il record italiano assoluto dei 50 rana in vasca da 25 metri sul 28″97, c’è un’altra giornata importante per la tarantina. Leggi su sportface (Di sabato 17 ottobre 2020)ci ha preso gusto e non smette di stupire. L’azzurra firmailitaliano dei 100in vascaportandolo sull’1’03″67 (passaggio ai 50 in 30″12) migliorando il precedente primato di Martina Carraro che aveva nuotato in 1’04″11 il 24 novembre 2019 a Londra. A precedere l’azzurra è stata la statunitense Lilly King in 1’03″16 nella seconda giornata del primo round dell’International Swimming League in svolgimento alla Duna Arena di Budapest. Dopo aver portato ilitaliano assoluto dei 50in vasca da 25 metri sul 28″97, c’è un’altra giornata importante per la tarantina.

