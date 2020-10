“La scuola non è virus”: continua la protesta delle mamme davanti alla sede della Regione (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoprotestano le mamme a Napoli contro la decisione di De Luca di chiudere le scuole fino al 30 ottobre. Le mamme, come successo ieri, si sono date appuntamento davanti alla sede della Regione Campania: “La scuola non è virus”, è il testo di un manifesto che le mamme hanno portato per protestare, insieme con i propri figli. L'articolo “La scuola non è virus”: continua la protesta delle mamme davanti alla sede della Regione proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutono lea Napoli contro la decisione di De Luca di chiudere le scuole fino al 30 ottobre. Le, come successo ieri, si sono date appuntamentoCampania: “Lanon è virus”, è il testo di un manifesto che lehanno portato perre, insieme con i propri figli. L'articolo “Lanon è virus”:laproviene da Anteprima24.it.

