De Laurentiis: “Grandissimo Napoli! Che peccato non aver potuto incontrare la Juventus” (Di sabato 17 ottobre 2020) Il Napoli non ha voluto parlare ufficialmente dopo il match mancato contro la Juve e neanche dopo la prima sentenza del giudice sportivo, ma oggi, prima Gattuso nel post partita di Napoli-Atalanta e poi lo stesso presidente De Laurentiis su Twitter hanno voluto confermare la volontà degli azzurri di andare a giocare a Torino Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ha infatti twittato per festeggiare il 4-1 contro l’Atalanta “Grandissimo Napoli! Che peccato non aver potuto incontrare la Juventus a Torino” Grandissimo Napoli! Che peccato non aver potuto incontrare la Juventus a Torino #ADL — AurelioDeLaurentiis ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 17 ottobre 2020) Il Napoli non ha voluto parlare ufficialmente dopo il match mancato contro la Juve e neanche dopo la prima sentenza del giudice sportivo, ma oggi, prima Gattuso nel post partita di Napoli-Atalanta e poi lo stesso presidente Desu Twitter hanno voluto confermare la volontà degli azzurri di andare a giocare a Torino Il presidente del Napoli Aurelio De, ha infatti twittato per festeggiare il 4-1 contro l’Atalanta “GrandissimoChenonla Juventus a Torino” GrandissimoChenonla Juventus a Torino #ADL — AurelioDe...

_SiGonfiaLaRete : #DeLaurentiis: 'Grandissimo #Napoli! Peccato non aver potuto incontrare la #Juventus' - napolista : #DeLaurentiis: “Grandissimo Napoli! Che peccato non aver potuto incontrare la #Juventus” Il presidente del Napoli… - LuigiLiccardo6 : RT @claudioruss: #Napoli, De Laurentiis: 'Grandissimo Napoli! Che peccato non aver potuto incontrare la #Juventus a Torino' - MondoNapoli : De Laurentiis: 'Grandissimo Napoli'. Poi una frase ad effetto sulla Juventus - - TuttoMercatoWeb : De Laurentiis: 'Grandissimo Napoli! Che peccato non aver potuto incontrare la Juve a Torino' -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis “Grandissimo Coronavirus: Codacons denuncia De Laurentiis per epidemia dolosa Affaritaliani.it