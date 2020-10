Calciomercato Juventus, missione Liverpool: Klopp cambia tutto (Di sabato 17 ottobre 2020) NEWS Calciomercato Juventus – Uno dei migliori allenatori degli ultimi anni, condottiero carismatico e tecnico dalle mille risorse, ma a sorpresa anche il nuovo antagonista del Calciomercato della Juventus. Jurgen Klopp non smette mai di stupire e, oltre alle magie in campo con il suo inarrestabile Liverpool, adesso potrebbe mettere i bastoni fra le ruote a Fabio Paratici e soci per il colpo del futuro. Non solo battaglie sul campo sul piano internazionale per bianconeri e Reds: anche il tavolo delle trattative si infiamma e le due compagini, già pronte a pianificare con largo anticipo le mosse in entrata dei prossimi mesi, potrebbero presto scontrarsi per un nuovo pezzo da novanta da inserire in attacco. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 17 ottobre 2020) NEWS– Uno dei migliori allenatori degli ultimi anni, condottiero carismatico e tecnico dalle mille risorse, ma a sorpresa anche il nuovo antagonista deldella. Jurgennon smette mai di stupire e, oltre alle magie in campo con il suo inarrestabile, adesso potrebbe mettere i bastoni fra le ruote a Fabio Paratici e soci per il colpo del futuro. Non solo battaglie sul campo sul piano internazionale per bianconeri e Reds: anche il tavolo delle trattative si infiamma e le due compagini, già pronte a pianificare con largo anticipo le mosse in entrata dei prossimi mesi, potrebbero presto scontrarsi per un nuovo pezzo da novanta da inserire in attacco. LEGGI ANCHE:...

