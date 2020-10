Johnson & Johnson potenzia il sito produttivo di Janssen a Latina

Leggi su iltempo

(Di giovedì 15 ottobre 2020)(ITALPRESS) – Il ministro della Salute Roberto Speranza ha fatto visita stamattina allo stabilimentodi. Speranza, accompagnato da Massimo Scaccabarozzi, presidente e amministratore delegato diItalia, ha auspicato un nuovo patto per il Paese: “Per ripartire davvero, la grande forza dell'Italia è un Servizio Sanitario Nazionale all'altezza della sfida, in cui tutti gli attori sono coinvolti e protagonisti. Economia e salute non sono in contrapposizione, al contrario devono procedere sempre in grande sinergia per il benessere delle persone e dell'intero Paese”.investirà nello stabilimento della propria divisione farmaceuticaa ...