'Matrimonio a prima vista Italia', arriva uno spoiler assolutamente clamoroso: ecco cosa sarebbe successo tra due protagonisti del programma! (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ieri sera è andato in onda il secondo appuntamento con Matrimonio a prima vista Italia, il programma di Real Time che funge da esperimento sociale. La trasmissione è giunta ormai alla sua quinta edizione e le tre coppie scelte dagli esperti, dopo il matrimonio, hanno iniziato pian piano a conoscersi grazie al viaggio di nozze. Tra gli sposi hanno hanno particolarmente colpito Nicole Soria e Andrea Ghiselli. Se in alcuni frangenti i due sono sembrati andare d'amore e d'accordo, in altri hanno dimostrato dei dubbi verso il proprio partner. Per scoprire se Nicole e Andrea decideranno di divorziare o al contrario di rimanere insieme, manca ancora diverso tempo. Un clamoroso spoiler, però, sta iniziando a circolare da qualche ora. Alla redazione di IsaeChia sono infatti ...

