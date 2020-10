Il Covid partorisce cybercriminali

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Per proteggerci dagli attacchi informatici bastano poche semplici mosse che però ci salvano da grandi problemi”. A dirlo ad HuffPost è Carlo Mauceli, national digital officer di Microsoft Italia, che in occasione del mese della sicurezza informatica ci illustra lo scenario globale delle minacce ai computer e smartphone. Per capirne l’ampiezza, basti pensare che nel 2019 solo Microsoft ha bloccato oltre 13 miliardi di email nocive e sospette, un miliardo delle quali appositamente create per lanciare attacchi volti al furto di credenziali. La prima metà del 2020 ha visto un aumento di circa il 35% nel totale degli attacchi di questo tipo rispetto alla seconda metà del 2019. “Ilha fatto emergere una serie di problematiche che in realtà erano già presenti da tempo. La pervasività dello smart ...