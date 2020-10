The Voice Senior: Al Bano e Jasmine Carrisi alla giuria (Di martedì 13 ottobre 2020) Al Bano e la figlia Jasmine saranno tra i prossimi giudici di The Voice Senior, il nuovo programma condotto da Antonella Clerici in onda dal 20 novembre in prima serata su Rai 1. Secondo quanto riportato da Nuovo Tv mancherebbe solo la firma: padre e figlia sono pronti a iniziare questa nuova avventura sul piccolo schermo, dedicandosi a questo nuovo ed entusiasmante progetto. Già qualche settimana fa il cantante aveva svelato al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni di essere felice per la partecipazione al programma, ma soprattutto non aveva nascosto la sua voglia di dividere l’esperienza con sua figlia Jasmine. “Sono stato contattato e ho dato la mia disponibilità. Ora si tratta di aspettare la firma del contratto. Bisogna sistemare le varie clausole. Diciamo che siamo a ... Leggi su dilei (Di martedì 13 ottobre 2020) Ale la figliasaranno tra i prossimi giudici di The, il nuovo programma condotto da Antonella Clerici in onda dal 20 novembre in prima serata su Rai 1. Secondo quanto riportato da Nuovo Tv mancherebbe solo la firma: padre e figlia sono pronti a iniziare questa nuova avventura sul piccolo schermo, dedicandosi a questo nuovo ed entusiasmante progetto. Già qualche settimana fa il cantante aveva svelato al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni di essere felice per la partecipazione al programma, ma soprattutto non aveva nascosto la sua voglia di dividere l’esperienza con sua figlia. “Sono stato contattato e ho dato la mia disponibilità. Ora si tratta di aspettare la firma del contratto. Bisogna sistemare le varie clausole. Diciamo che siamo a ...

