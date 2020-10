Il Covid non ferma la “magia”: riparte il Treno del foliage (Di domenica 11 ottobre 2020) Anche in tempi di Covid-19 la magia trova spazio e non si ferma davanti al “mostro”: riparte, anche quest’anno, il bellissimo Treno del foliage. Il distanziamento sociale, la mascherina sempre… Questo articolo Il Covid non ferma la “magia”: riparte il Treno del foliage è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 11 ottobre 2020) Anche in tempi di-19 la magia trova spazio e non sidavanti al “mostro”:, anche quest’anno, il bellissimodel. Il distanziamento sociale, la mascherina sempre… Questo articolo Ilnonla “magia”:ildelè stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

StefanoFassina : Populisti dall’alto: senza più giustificazioni economiche, con i Btp a 0,7% e la Tesoreria carica di liquidità, i p… - Agenzia_Ansa : 'Non credevo al Covid. Poi l'ho preso', la testimonianza di Alessandro - VIDEO L'uomo si era ammalato con la famigl… - myrtamerlino : 'Prometto solennemente di non voler ricevere assistenza sanitaria qualora la necessitassi a causa del #Covid__19, n… - mdipatrizi5 : @Nicolet23502766 @MauroCapozza Ieri giorno dedicato a chi soffre di disagi mentali,c'era chi tra i no mascherina ha… - leone52641 : RT @antonio_bordin: La Cina, paese da cui è partito il #Covid, non ha alcuna seconda ondata ed è tornata alla vita normale. Chissà come mai. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid non Di Maio: "Covid non è capriccio, dimostrare senso civico" Adnkronos Coronavirus, una settimana di contagi da record in Sicilia: ricoveri a livello di marzo non meno malati gravi

Un aumento di 1401 contagi da coronavirus in una settimana , ottanta ricoveri in più, ulteriori quindici in terapia intensiva, diciotto morti e più di 42000 ...

Statue abbattute e Covid Colombo, la festa è finita

New York senza sfilata, resta solo la celebrazione online. Trump su tutte le furie "Ai radicali non piace l’eredità dell’esploratore? Ma è la nostra storia..." ...

Un aumento di 1401 contagi da coronavirus in una settimana , ottanta ricoveri in più, ulteriori quindici in terapia intensiva, diciotto morti e più di 42000 ...New York senza sfilata, resta solo la celebrazione online. Trump su tutte le furie "Ai radicali non piace l’eredità dell’esploratore? Ma è la nostra storia..." ...