Premi | XXII edizione del “Capo d’Orlando” | omaggio alle donne impegnate nella scienza

Leggi su ildenaro

(Di sabato 10 ottobre 2020) Il ruolo delleè stato il filo conduttore delladelo scientifico internazionale “Capo d’Orlando” che si è svolto ieriSala delle Colonne del Complesso monumentale della SS. Trinità e Paradiso. Sei le insignite eccellenti a cui è stata attribuita la targa d’argento, alcune delle quali hanno partecipato in video viste le restrizioni Covid: tra queste May Britt Moser,o Nobel per la medicina, Beatrice Mautino, divulgatrice scientifica, Silvia Bencivelli, giornalista e scrittrice, e l’ingegnere Sonia Bonfiglioli, presidente di Bonfiglioli Spa. Hanno invece ritirato di persona il riconoscimento la dottoressa Annamaria Colao, scienziata di fama ...