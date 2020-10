Evasione fiscale, il giudizio della Cassazione sul ricorso di Tiziano Ferro: “Chi è famoso deve avere più senso dell’etica” (Di sabato 10 ottobre 2020) La Corte di Cassazione ha respinto quasi integralmente il ricorso di Tiziano Ferro nell’ambito degli accertamenti fiscali scattati per aver trasferito la residenza fiscale nel Regno Unito tra il 2006 e il 2008. Lo riporta Il Sole 24 ore. Il cantautore di Latina era stato assolto penalmente “per non aver commesso il fatto” dal Tribunale di Latina del dicembre 2017, ora è arrivato il giudizio della Suprema Corte sugli aspetti tributari. Di fatto la Cassazione “conferma la natura fittizia del trasferimento della residenza fiscale” e confermerebbe così l’Evasione fiscale per un paio di annualità determinate da alcuni fattori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) La Corte diha respinto quasi integralmente ildinell’ambito degli accertamenti fiscali scattati per aver trasferito la residenzanel Regno Unito tra il 2006 e il 2008. Lo riporta Il Sole 24 ore. Il cantautore di Latina era stato assolto penalmente “per non aver commesso il fatto” dal Tribunale di Latina del dicembre 2017, ora è arrivato ilSuprema Corte sugli aspetti tributari. Di fatto la“conferma la natura fittizia del trasferimentoresidenza” e confermerebbe così l’per un paio di annualità determinate da alcuni fattori ...

fattoquotidiano : I finanzieri di Messina hanno scoperto una maxi frode fiscale, che avrebbe permesso al noto imprenditore Antonino G… - Corriere : Evasione fiscale, la Cassazione su Tiziano Ferro: «Chi è famoso deve avere più senso dell’etica» - camaleonzio : RT @poffare: @camaleonzio 'Lascio l'Italia perché ho problemi con la mia omosessualità' e poi sotto ci sono 6 milioni di euro di evasione f… - nando_saviano : RT @ilgiornale: Per i giudici Tiziano Ferro avrebbe trasferito la residenza nel Regno Unito in modo fittizio per evadere il fisco mancando… - clikservernet : Tiziano Ferro, la sentenza della Cassazione sull’evasione fiscale: “Chi è famoso deve avere più senso dell’etica” -