Il Coronavirus ferma ancora una volta lo sport | cancellata la Parigi-Roubaix 2020

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Ilpiegaunail mondo dello: ASO ha comunicato oggi di cancellare per Covid la. Non si correrà, quest’anno, l’Inferno del Nord a causa della situazionefrancese. ”Su richiesta dei prefetti e facendo seguito all’annuncio del ministro della salute Olivier Véran che ha inserito la zona di Lille in allerta massima, la 118ª edizione dellae la prima edizione dellafemminile che si sarebbero dovute svolgere il 25 ottobre prossimo non saranno organizzate. Ringraziamo calorosamente le collettività e i partner della corsa che ci avevano seguito nel ...