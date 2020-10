Ford Explorer plug-in hybrid, il SUV più amato dagli americani arriva da noi (Di venerdì 9 ottobre 2020) La Ford Explorer è una delle icone dell'automobilismo Usa: è l'auto che dal 1991 in poi ha iniziato a convincere gli americani ad abbandonare le station wagon per scegliere i SUV. Da quell'anno in poi, attraverso sei generazioni, è stato venduto in oltre otto milioni di esemplari negli Stati Uniti, diventando estremamente popolare. Per fare un esempio, l'auto che viene data come benefit a Julia Roberts nel mitico film Erin Brockovich è proprio una Ford Explorer. La Ford Explorer di settima generazione Quella attuale, che siamo andati a provare in Puglia, è la settima generazione ed è una versione piuttosto particolare. Se oltreoceano, infatti, la Explorer è disponibile con una vasta gamma di ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 9 ottobre 2020) Laè una delle icone dell'automobilismo Usa: è l'auto che dal 1991 in poi ha iniziato a convincere gliad abbandonare le station wagon per scegliere i SUV. Da quell'anno in poi, attraverso sei generazioni, è stato venduto in oltre otto milioni di esemplari negli Stati Uniti, diventando estremamente popolare. Per fare un esempio, l'auto che viene data come benefit a Julia Roberts nel mitico film Erin Brockovich è proprio una. Ladi settima generazione Quella attuale, che siamo andati a provare in Puglia, è la settima generazione ed è una versione piuttosto particolare. Se oltreoceano, infatti, laè disponibile con una vasta gamma di ...

In Italia la Ford Explorer è disponibile in un'unica versione full optional e con un powetrain ibrido plug-in. Nelle dimensioni si vede il carattere yankee, ma l'anima è più nobile La Ford Explorer è ...

Il nuovo Ford Explorer arriva in Italia inaugurando una nuova nicchia di mercato, ovvero quella dei maxi suv plug-in hybrid premium con una potenza da supercar e uno spazio da veicolo commerciale. Son ...

