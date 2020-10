La Bardot scrive allo sceicco degli Emirati: “Fermate la strage di randagi per l’Expo di Dubai” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma, 7 ott – Brigitte Bardot, da sempre paladina degli animali, scende in campo per difendere i randagi della capitale degli Emirati Arabi Uniti. «Stop alla strage di randagi in vista dell’Expo di Dubai», così inizia l’appello vergato dalla leggendaria ex attrice francese e rivolto allo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum perché metta un punto a un fenomeno che sta facendo inorridire gli animalisti di tutto il mondo: pare infatti che il Comune di Dubai, per motivi di decoro, stia catturando e abbandonando nel deserto cani e gatti delle colonie di randagi presenti in città. «Come può accadere un tale abominio in un Paese che si vanta di essere un esempio ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma, 7 ott – Brigitte, da sempre paladinaanimali, scende in campo per difendere idella capitaleArabi Uniti. «Stop alladiin vista dell’Expo di Dubai», così inizia l’appello vergato dalla leggendaria ex attrice francese e rivoltoMohammed bin Rashid Al Maktoum perché metta un punto a un fenomeno che sta facendo inorridire gli animalisti di tutto il mondo: pare infatti che il Comune di Dubai, per motivi di decoro, stia catturando e abbandonando nel deserto cani e gatti delle colonie dipresenti in città. «Come può accadere un tale abominio in un Paese che si vanta di essere un esempio ...

L'attrice, attraverso la sua Fondazione, si schiera in prima linea contro la strage silenziosa che si starebbe compiendo negli Emirati in vista del grande evento ...

L'attrice, attraverso la sua Fondazione, si schiera in prima linea contro la strage silenziosa che si starebbe compiendo negli Emirati in vista del grande evento ...