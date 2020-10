Donald Trump si è recato nello Studio Ovale nonostante sia in isolamento (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Donald Trump si è recato ieri nello Studio Ovale della Casa Bianca nonostante sia in quarantena e in isolamento. Lo ha reso noto Larry Kudlow, il consigliere economico spiegando come si sia ricorso a precauzioni supplementari. Kudlow però ha affermato di non sapere chi era col presidente. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 ottobre 2020)si èieridella Casa Biancasia in quarantena e in. Lo ha reso noto Larry Kudlow, il consigliere economico spiegando come si sia ricorso a precauzioni supplementari. Kudlow però ha affermato di non sapere chi era col presidente.

