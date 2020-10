Tampone positivo per la maestra, classe a casa: 26 bambini in quarantena (Di lunedì 5 ottobre 2020) Coronavirus: caso positivo all'asilo nido, classe in quarantena 29 settembre 2020 Tra gel e mascherine riparte la scuola: com'è andato il ritorno in classe 14 settembre 2020 Una classe della scuola ... Leggi su firenzetoday (Di lunedì 5 ottobre 2020) Coronavirus: casoall'asilo nido,in29 settembre 2020 Tra gel e mascherine riparte la scuola: com'è andato il ritorno in14 settembre 2020 Unadella scuola ...

Ultime Notizie dalla rete : Tampone positivo Coronavirus, tampone positivo a Licata Grandangolo Agrigento Speciale scuola: nel Municipio Roma XV in 2 scuole infanzia e un nido scattate misure isolamento

in attesa dell'esito del tampone di un caso sospetto". "Inoltre, presso l’asilo nido Cassiopea, a seguito di accertamento di un caso positivo - aggiunge il comunicato - 'una bolla' della sezione medi ...

Coronavirus, Trump a sorpresa esce dall’ospedale

Accuse che si sommeranno a quelle per aver nascosto il risultato positivo del primo test Covid ... era stata contagiata e che attendeva l’esito del tampone in serata o il giorno successivo. Poi aveva ...

