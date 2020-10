Juventus-Napoli non si gioca: azzurri bloccati dall’ASL, non si può andare a Torino (Di sabato 3 ottobre 2020) Il Napoli non è partito per Torino. L’ASL di riferimento ha bloccato la squadra poco prima della partenza. La decisione è stata presa per evitare un secondo “caso Genoa”. Gennaro Gattuso e tutto lo staff azzurro erano ormai in procinto di lasciare la città in vista della sfida di domani sera contro la Juventus, nonostante la positività di Piotr Zielinski ed Eljif Elmas al Coronavirus arrivata nelle ultime 48 ore. 04/10/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 15€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ Il gruppo è stato fermato poco prima di partire dall’ASL di riferimento che ha vietato alla squadra di lasciare la Regione, invitando a fare ritorno a casa per dare vita ... Leggi su calciomercato.napoli (Di sabato 3 ottobre 2020) Ilnon è partito per. L’ASL di riferimento ha bloccato la squadra poco prima della partenza. La decisione è stata presa per evitare un secondo “caso Genoa”. Gennaro Gattuso e tutto lo staff azzurro erano ormai in procinto di lasciare la città in vista della sfida di domani sera contro la, nonostante la positività di Piotr Zielinski ed Eljif Elmas al Coronavirus arrivata nelle ultime 48 ore. 04/10/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 15€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ Il gruppo è stato fermato poco prima di partire dall’ASL di riferimento che ha vietato alla squadra di lasciare la Regione, invitando a fare ritorno a casa per dare vita ...

