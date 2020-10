Google Stadia, introdotto il supporto ai dispositivi audio USB-C (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il controller Stadia di Google ha ora il supporto per i dispositivi audio USB-C quando si gioca su un Chromecast o tramite un browser web. Questo offre un modo semplice per aggiungere cuffie e microfono, poiché è possibile collegare semplicemente un set di auricolari USB-C cablati come gli auricolari USB-C Pixel di Google’s Pixel, l’Asus ROG Delta, o anche le cuffie da gioco senza fili SteelSeries Arctis 1 con adattatore USB-C senza fili. È bello che i giocatori di Stadia abbiano un’altra opzione audio oltre al jack da 3,5 mm integrato, ed è bello e insolito allo stesso tempo che qualsiasi controller di gioco offra audio USB-C, ma ci è voluto quasi un anno perché ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il controllerdiha ora ilper iUSB-C quando si gioca su un Chromecast o tramite un browser web. Questo offre un modo semplice per aggiungere cuffie e microfono, poiché è possibile collegare semplicemente un set di auricolari USB-C cablati come gli auricolari USB-C Pixel di’s Pixel, l’Asus ROG Delta, o anche le cuffie da gioco senza fili SteelSeries Arctis 1 con adattatore USB-C senza fili. È bello che i giocatori diabbiano un’altra opzioneoltre al jack da 3,5 mm integrato, ed è bello e insolito allo stesso tempo che qualsiasi controller di gioco offraUSB-C, ma ci è voluto quasi un anno perché ...

