Riso Gallo | con Sace alla conquista dei mercati esteri

(Teleborsa) – Sace e Banco Bpm hanno finalizzato un'operazione di finanziamento da 3 milioni di euro a supporto del piano di crescita sui mercati esteri di Riso Gallo, azienda leader nella produzione di Riso e Risotti. L'operazione – fa sapere Sace in una nota – è stata perfezionata in piena emergenza Covid-19 e grazie al finanziamento erogato da Banco Bpm, tramite la propria struttura Mercato Corporate Milano Lodi, e garantito da Sace, il noto brand investirà in attività di marketing, ricerca e sviluppo, nella registrazione di marchi e brevetti e nel rinnovo e riqualificazione di impianti e macchinari, oltre che nella partecipazione a fiere internazionali e nel capitale

L'obiettivo è una crescita del peso dei mercati esteri di circa il 5-10% nei prossimi anni, dopo aver già registrato quest'anno un aumento del fatturato ...

(Teleborsa) - Sace e Banco Bpm hanno finalizzato un'operazione di finanziamento da 3 milioni di euro a supporto del piano di crescita sui mercati esteri di Riso Gallo, azienda leader nella produzione ...

