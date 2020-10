Francesca Cipriani foto da capogiro, sfida l’autunno: «Ma perché ad ottobre ci sono i meloni?» (Di giovedì 1 ottobre 2020) Esuberante, provocante, energica, potrebbero essere già soltanto questi tre gli aggettivi per descrivere al meglio Francesca Cipriani, presenza fissa ai programmi di Canale 5 condotti da Barbara D’Urso, nonché showgirl rivelazione de ‘La pupa e il secchione’ su Italia Uno. La vulcanica showgirl, che è molto attiva sui social, ha pubblicato qualche ora fa uno scatto pazzesco che concede poco spazio all’immaginazione. E i fan sono andati in delirio: tanti i complimenti e gli apprezzamenti per la soubrette, nota anche per trasmissioni come ‘Grande Fratello’ e ‘Colorado’. leggi anche l’articolo —> Alessia Macari Instagram, primo piano ipnotico: scollatura da sogno Francesca Cipriani foto da ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 1 ottobre 2020) Esuberante, provocante, energica, potrebbero essere già soltanto questi tre gli aggettivi per descrivere al meglio, presenza fissa ai programmi di Canale 5 condotti da Barbara D’Urso, nonché showgirl rivelazione de ‘La pupa e il secchione’ su Italia Uno. La vulcanica showgirl, che è molto attiva sui social, ha pubblicato qualche ora fa uno scatto pazzesco che concede poco spazio all’immaginazione. E i fanandati in delirio: tanti i complimenti e gli apprezzamenti per la soubrette, nota anche per trasmissioni come ‘Grande Fratello’ e ‘Colorado’. leggi anche l’articolo —> Alessia Macari Instagram, primo piano ipnotico: scollatura da sognoda ...

Francesca Cipriani strepitosa su Instagram. L’avvenente showgirl ha pubblicato qualche ora fa una foto che la mostra con addosso soltanto uno slip. Le mani non bastano a coprire del davanzale ...

