Spezia, Rafael: “Possiamo toglierci soddisfazioni. Ho pensato di smettere” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Lo Spezia esulta per la prima storica vittoria in Serie A. Decisiva una doppietta di Galabinov nel match contro l'Udinese. I liguri sognano di disputare una stagione da protagonista, contendendo fino alla fine la salvezza contro formazioni sulla carta più esperte e quotate.LE PAROLE DI RafaelDeterminante per la prima vittoria anche l'assist del portiere Rafael al proprio attaccante in occasione della rete della sicurezza. L'estremo difensore brasiliano ha raccontato le sue sensazioni a Sky Sport: "Sono felice perché i ragazzi lavorano duro. Il gruppo ci tiene tanto a ottenere la salvezza. Abbiamo capito che possiamo toglierci soddisfazioni importanti. Chi deve entrare in campo deve essere pronto per onorare la maglia. Assist a Galabinov? L'ho visto solo. Per fortuna che ha segnato il ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 30 settembre 2020) Loesulta per la prima storica vittoria in Serie A. Decisiva una doppietta di Galabinov nel match contro l'Udinese. I liguri sognano di disputare una stagione da protagonista, contendendo fino alla fine la salvezza contro formazioni sulla carta più esperte e quotate.LE PAROLE DIDeterminante per la prima vittoria anche l'assist del portiereal proprio attaccante in occasione della rete della sicurezza. L'estremo difensore brasiliano ha raccontato le sue sensazioni a Sky Sport: "Sono felice perché i ragazzi lavorano duro. Il gruppo ci tiene tanto a ottenere la salvezza. Abbiamo capito che possiamoimportanti. Chi deve entrare in campo deve essere pronto per onorare la maglia. Assist a Galabinov? L'ho visto solo. Per fortuna che ha segnato il ...

