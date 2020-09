Basket | Orzinuovi-Mantova cancellata | motivi non legati al coronavirus

Leggi su sportface

(Di mercoledì 30 settembre 2020) L’Agribertocchiha ufficializzato la cancellazione dell’amichevole contro la Pallacanestrona. La sfida inizialmente in programma mercoledì 30 settembre alle ore 20.30 a Sustinente (MN) non si disputerà. La sfida non si disputerà per via degli acciacchi di Giacomo Zilli e Damian Hollis, le due società hanno convenuto che mancherebbe la giusta carica agonistica all’incontro e non sarebbe utile alla preparazione delle compagini.