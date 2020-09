Regione Lazio: approvati piani assetto Marcigliana e Acquafredda (Di martedì 29 settembre 2020) Roma – “Sono stati approvati oggi dalla giunta Zingaretti i due piani di assetto della riserva di Marcigliana e di quella di Acquafredda. Due importanti provvedimenti, strategici per l’area del comune di Roma, che andranno ora in Commissione Ambiente per la valutazione e l’approvazione propedeutica al passaggio in Consiglio regionale.” “La riserva di Marcigliana ha una estensione territoriale di 4.683 ettari ed e’ collocata nel quadrante nord-est del territorio di Roma Capitale, interamente all’esterno del Gra. La connotazione rurale del territorio della Marcigliana la fa rientrare tra le grandi aree di conservazione dell’ambiente agricolo.” “Al suo interno vi e’ un importante insediamento antico ... Leggi su romadailynews (Di martedì 29 settembre 2020) Roma – “Sono statioggi dalla giunta Zingaretti i duedidella riserva die di quella di. Due importanti provvedimenti, strategici per l’area del comune di Roma, che andranno ora in Commissione Ambiente per la valutazione e l’approvazione propedeutica al passaggio in Consiglio regionale.” “La riserva diha una estensione territoriale di 4.683 ettari ed e’ collocata nel quadrante nord-est del territorio di Roma Capitale, interamente all’esterno del Gra. La connotazione rurale del territorio dellala fa rientrare tra le grandi aree di conservazione dell’ambiente agricolo.” “Al suo interno vi e’ un importante insediamento antico ...

