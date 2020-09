Vodafone svela la nuova offerta FWA per casa con Vodafone TV

(Di lunedì 28 settembre 2020)lancia laFWAWireless New eWireless New+ con numero fisso eTV L'articolo proviene da TuttoAndroid.

50 o 100GB di traffico sempre a disposizione con le nuove offerte Giga Plus di Vodafone: a disposizione anche il modem Wi-Fi in abbinata alla SIM dati. Mobilità e always-on sono ormai due facce della ...Sulle varie piattaforme social e in rete non si fa altro che parlare dei gestori telefonici Tim, Vodafone, Wind Tre e della loro decisione riguardo la connessione di terza generazione. Secondo tali vo ...