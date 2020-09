Gaia e Camilla, investite in Corso Francia: chiesti 5 anni per Genovese (Di lunedì 28 settembre 2020) Sono trascorsi ormai già 9 mesi da quel tragico giorno in cui Gaia Von Freymann e l’amica Camilla Romagnoli, entrambe 16enni, perdevano la vita in Corso Francia, falciate dall’auto di Pietro Genovese, il figlio del noto regista Paolo. Le novità dai pm dopo la richiesta di Genovese, accolta, che aveva chiesto di essere processato con rito abbreviato. Genovese in aula: “Non volevo uccidere nessuno“ “Non ho visto le ragazze, ricordo di essere partito col semaforo verde. Non volevo uccidere nessuno e non volevo scappare“, sono state le parole, riportate da AdnKronos, rilasciate quest’oggi in aula da Pietro Genovese ora a processo con rito abbreviato per quanto accaduto in Corso ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 28 settembre 2020) Sono trascorsi ormai già 9 mesi da quel tragico giorno in cuiVon Freymann e l’amicaRomagnoli, entrambe 16enni, perdevano la vita in, falciate dall’auto di Pietro, il figlio del noto regista Paolo. Le novità dai pm dopo la richiesta di, accolta, che aveva chiesto di essere processato con rito abbreviato.in aula: “Non volevo uccidere nessuno“ “Non ho visto le ragazze, ricordo di essere partito col semaforo verde. Non volevo uccidere nessuno e non volevo scappare“, sono state le parole, riportate da AdnKronos, rilasciate quest’oggi in aula da Pietroora a processo con rito abbreviato per quanto accaduto in...

