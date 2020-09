Del Piero avvisa la Juventus: “Inter e Atalanta serie candidate allo scudetto…” (Di lunedì 28 settembre 2020) Attenzione Juventus, per lo scudetto sarà grande battaglia! Questo in sintesi il messaggio che arriva dall'ex bianconero Alessandro Del Piero che ai microfoni di Sky Sport ha messo in guardia la Vecchia Signora a proposito della lotta al Tricolore.Del Piero: "Inter e Atalanta candidate allo scudetto"caption id="attachment 1027839" align="alignnone" width="566" Lautaro Martinez (getty images)/captionDetto della Juventus, che non può non essere inserita nella lotta al titolo, per Del Piero ci sono almeno altre due antagoniste che in questa stagione potrebbero seriamente dire la loro: "Inter e Atalanta sono serie candidate allo Scudetto", ha sentenziato Pinturicchio. ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 28 settembre 2020) Attenzione, per lo scudetto sarà grande battaglia! Questo in sintesi il messaggio che arriva dall'ex bianconero Alessandro Delche ai microfoni di Sky Sport ha messo in guardia la Vecchia Signora a proposito della lotta al Tricolore.Del: "Inter escudetto"caption id="attachment 1027839" align="alignnone" width="566" Lautaro Martinez (getty images)/captionDetto della, che non può non essere inserita nella lotta al titolo, per Delci sono almeno altre due antagoniste che in questa stagione potrebbero seriamente dire la loro: "Inter esonoScudetto", ha sentenziato Pinturicchio. ...

