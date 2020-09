Coronavirus, lunedì 28 settembre: sono 211 i nuovi casi nel Lazio (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma – “Su circa 8mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 211 casi – di questi 73 sono a Roma – e tre decessi”. Lo afferma l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato. “Nella Asl Roma 1 sono 29 i casi e di questi sono quindici i casi con link familiare o contatto di un caso gia’ noto e isolato e quattro casi con link ad un cluster noto dove e’ in corso l’indagine epidemiologica.” “Nella Asl Roma 2 sono 40 casi e tra questi sette sono i contatti di casi gia’ noti e isolati, cinque individuati su segnaLazione del medico di medicina generale.” “Nella Asl Roma 3 ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma – “Su circa 8mila tamponi oggi nelsi registrano 211– di questi 73a Roma – e tre decessi”. Lo afferma l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato. “Nella Asl Roma 129 ie di questiquindici icon link familiare o contatto di un caso gia’ noto e isolato e quattrocon link ad un cluster noto dove e’ in corso l’indagine epidemiologica.” “Nella Asl Roma 240e tra questi settei contatti digia’ noti e isolati, cinque individuati su segnane del medico di medicina generale.” “Nella Asl Roma 3 ...

