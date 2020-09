Bordoni: manutenzione alberi, sbloccare e impegnare fondi (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma – “Crolla albero al Nomentano, ragazza 19enne esce viva per miracolo dalla vettura colpita. La mancata manutenzione e l’incuria che caratterizzano il governo a cinque stelle continuano a mettere a rischio la sicurezza pubblica”. È quanto afferma il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni. “Siamo in piena emergenza- aggiunge Bordoni- e Raggi non puo’ limitarsi a dire che il monitoraggio delle piante e’ stato avviato e che sono stati fatti dei controlli, ne’ il marito della sindaca puo’ avventurarsi sui social a minimizzare l’accaduto.” “La situazione e’ seria, vanno passate al setaccio tutte le aree verdi della citta’. Prima che ci scappi il morto, mi auguro che la sindaca capisca che e’ necessario un Piano ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma – “Crolla albero al Nomentano, ragazza 19enne esce viva per miracolo dalla vettura colpita. La mancatae l’incuria che caratterizzano il governo a cinque stelle continuano a mettere a rischio la sicurezza pubblica”. È quanto afferma il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide. “Siamo in piena emergenza- aggiunge- e Raggi non puo’ limitarsi a dire che il monitoraggio delle piante e’ stato avviato e che sono stati fatti dei controlli, ne’ il marito della sindaca puo’ avventurarsi sui social a minimizzare l’accaduto.” “La situazione e’ seria, vanno passate al setaccio tutte le aree verdi della citta’. Prima che ci scappi il morto, mi auguro che la sindaca capisca che e’ necessario un Piano ...

