Tennis: grande esordio di Sinner a Roland Garros, batte il belga Goffin

Roma, 27 set. (Adnkronos) - Esordio da sogno per il diciannovenne italiano Jannik Sinner che in tre soli set batte a Roland Garros il belga David Goffin, numero 12 al mondo. Per Sinner una vittoria in 3 set: 7-5, 6-0 e 6-3.

