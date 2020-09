Napoli | Gattuso | “Bella vittoria | ma dobbiamo migliorare Lozano è un altro giocatore”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 27 settembre 2020)è contento, ma non contentissimo, dopo il set vinto dalcontro il Genoa per 6-0. L'allenatore dei partenopei ha parlato dopo lasul Grifone.LE PAROLE DIcaption id="attachment 1028341" align="alignnone" width="1024", getty images/caption"Il risultato è bugiardo, se Zielinski non avesse segnato all'inizio del secondo tempo avrei sicuramente messo uncentrocampista, per passare al 4-3-3. Nel primo tempo abbiamo sofferto un po', pur creando tanto abbiamo rischiato di prendere gol. Ci è mancato un po' di equilibrio,ancora.SU- "È uncalciatore rispetto alla stagione scorsa, si sta guadagnando tutto e non gli sto ...