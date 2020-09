Nuovo trend macabro su Tik Tok | imitare le vittime dell’Olocausto

(Di sabato 26 settembre 2020) Undavvero inquietante sta spopolando su Tik Tok: gli utenti si sfidano ai deportati ebrei nei lager nazisti. L’ultima moda in voga su Tik Tok è di quelle che mettono i brividi: girano filmati accompagnati dall’hashtag #shoah oppure #holocaust o, in Italia, #olocausto. Si vedono milioni di giovani indossare pigiami a righe, … L'articolosu Tik Tok:ledell’Olocausto proviene da www.meteoweek.com.

you_trend : ?? #SUPPLETIVE Nuovo senatore del collegio uninominale Veneto 09: Luca De Carlo (CDX). Succede a Stefano Bertacco (… - you_trend : ?? #BREAKING - Decision desk Quorum/YouTrend Il nuovo sindaco di Trento, eletto al primo turno, è Franco Ianeselli… - chiarettast : @homexhar nuovo trend, ora lo mando anch’io al mio ragazzo - Julio23021888 : @M1st4k31 @ZZiliani @juventusfcen Ti sei creato un profilo fake per scrivere questa boiata, hai taggato il profilo… - meirodrama : ma perché improvvisamente Twilight sta diventando di nuovo un trend -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo trend

TeleNicosia

L’ultima moda in voga su Tik Tok è di quelle che mettono i brividi: girano filmati accompagnati dall’hashtag #shoah oppure #holocaust o, in Italia, #olocausto. Si vedono milioni di giovani indossare p ...L’AS Roma è lieta di annunciare una nuova partnership pluriennale con IQONIQ, un’innovativa piattaforma di fan engagement il cui logo comparirà sulla manica sinistra nelle partite di Serie A eCoppa It ...