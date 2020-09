“Non ci sarò al suo matrimonio”. Elettra Lamborghini, si scopre a pochissimo dalle nozze: un’assenza pesante in famiglia (Di sabato 26 settembre 2020) Elettra Lamborghini e Afrojack, le nozze più attese. Che la cerimonia abbia inizio sul Lago di Como. È arrivato il momento del fatidico ‘si’ tra la cantante 26enne e il suo innamoratissimo deejay olandese di 33 anni. Nelle ultime settimane non si è parlato di altro e le nozze, orchestrate da Enzo Miccio e dalla sua secolare esperienza come wedding planner, si terranno tra pochi intimi. L’emergenza sanitaria ha fatto prendere qualche dovuta precauzione. Test Covid-19 nei giorni immediatamente precedenti il matrimonio hanno permesso di poter festeggiare il lieto evento, in grande stile ma con una certa cautela. Tutto è ormai pronto e le fedi acquistate al Quadrilatero della Moda di Milano finalmente potranno essere indossate tra lacrime di commozione e amore a cascata. ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 26 settembre 2020)e Afrojack, lepiù attese. Che la cerimonia abbia inizio sul Lago di Como. È arrivato il momento del fatidico ‘si’ tra la cantante 26enne e il suo innamoratissimo deejay olandese di 33 anni. Nelle ultime settimane non si è parlato di altro e le, orchestrate da Enzo Miccio e dalla sua secolare esperienza come wedding planner, si terranno tra pochi intimi. L’emergenza sanitaria ha fatto prendere qualche dovuta precauzione. Test Covid-19 nei giorni immediatamente precedenti il matrimonio hanno permesso di poter festeggiare il lieto evento, in grande stile ma con una certa cautela. Tutto è ormai pronto e le fedi acquistate al Quadrilatero della Moda di Milano finalmente potranno essere indossate tra lacrime di commozione e amore a cascata. ...

matteosalvinimi : Non smetterò mai di lottare per il futuro dei nostri figli e del nostro Paese, perché credo nell’instancabile forza… - matteosalvinimi : Pisa, emozionante. In piazza e in rete, in tantissimi state mandando il vostro sostegno con #processateancheme e… - boccadutri : Prima si infarciscono le istituzioni di gente senza arte né parte. Poi si grida allo scandalo, contro istituzioni c… - SayaEchelon95 : Alcuni pensano sia Rhaego, figlio di Daenerys e Khal Drogo, nato morto. C'è chi vede un riferimento alla Golden Com… - NewsProclub : RT @GuardianProClub: ??COLLABORAZIONE?? Vi comunico che da oggi sarò il grafico ufficiale dei @VersiliaE Questo non significa che farò solo g… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non sarò