Cosenza Intervista a Piero Minutolo | attuale Presidente dell’Associazione socio-culturale “Io partecipiamo” e già Sindaco della Città dei Bruzi negli anni ’90

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 26 settembre 2020) Il nostro Interlocutore interviene sulla ‘Questione Centro Storico di’, delle risorse che potrebbero essere meglio destinate per rivitalizzarlo ed anche di qualche altra opportunità che l’Associazione “Io Partecipiamo” ( meritoriamente impegnata sull’area urbana, e non solo, dal 2014)aveva ed ha ancora a cuore e sollecita costantemente e accoratamente adeguate sensibilità e attenzioni, prioritariamente di valenza istituzionale. Ma la stessa cittadinanza non può restare a…guardare!con Riccardo MISASI ( a sin.) in una foto d’archivio storico – Ricorrono 20dalla dipartita dello storico Parlamentare e LeaderDC, più volte MinistroRepubblica ( Commercio Estero, ...