Bonus facciate anche per i lavori sui balconi? Il chiarimento dell’Agenzia (Di sabato 26 settembre 2020) anche i lavori di rifacimento dei balconi possono godere delle agevolazioni fiscali previste dal Bonus facciate (che consente di “scaricare” il 90% dei costi sostenuti per l’intervento). Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate nell’interpello 411 del 25 settembre 2020, è necessario che i lavori sui balconi rispettino caratteristiche piuttosto precise. Come accade spesso in questi casi “limite”, infatti, si corre il serio rischio di realizzare lavori costosi credendo di poter usufruire del Bonus, ma di ritrovarsi alla fine con un pugno di mosche. Necessario, dunque, fare sempre molta attenzione. Bonus facciate anche per ... Leggi su quifinanza (Di sabato 26 settembre 2020)di rifacimento deipossono godere delle agevolazioni fiscali previste dal(che consente di “scaricare” il 90% dei costi sostenuti per l’intervento). Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate nell’interpello 411 del 25 settembre 2020, è necessario che isuirispettino caratteristiche piuttosto precise. Come accade spesso in questi casi “limite”, infatti, si corre il serio rischio di realizzarecostosi credendo di poter usufruire del, ma di ritrovarsi alla fine con un pugno di mosche. Necessario, dunque, fare sempre molta attenzione.per ...

laleggepertutti : Bonus facciate anche sui balconi - - computec_cesano : RT @Condominioweb_c: Bonus facciate, ok per pavimenti di balconi e "cielini" - cpichler_riwega : AESS Academy propone WEBINAR TECNICO: UN FOCUS SU ISOLAMENTO TERMICO E C.A.M. BONUS FACCIATE E SUPERECOBONUS Merco… - FASIbiz : Come funziona il bonus facciate? Alcuni chiarimenti utili - infoiteconomia : I lavori per balconi impermeabili nel bonus facciate - -