Zona Euro | frena la massa monetaria M3 ad agosto

(Di venerdì 25 settembre 2020) (Teleborsa) – Cresce laM3 nell’nel mese di. Il tasso di crescita annualizzato dell’aggregato M3, rilevato mensilmente dalla Banca Centralepea (BCE), si attesta a +9,5% contro il +10,2% del mese precedente e delle attese degli analisti. LaM1 che include banconote e depositi a breve scende al 13,2% dal 13,5% di luglio. La crescita dei prestiti al settore privato, in particolare i prestiti alle famiglie, è ferma al 3%, mentre quelli alle imprese non finanziarie aumenta al 7,1% dal 7% precedente. LaM3 è un indicatore allargato che comprende altri due indicatori, M1 e M2. Il primo si compone del denaro circolante e dei ...

eurozoner : L'economia della zona euro si è ripresa con più rapidità del previsto - S&P - attedolo : @EU_CoR Parlateci dell' impatto che ha avuto la vostra politica fallimentare sulla immigrazione... Parlateci di com… - PKzazziella : @nmjoonth Penso di sì perché di media solo la stanza io vedo sempre prezzi tra i 300 e i 400, 200 euro di altre spe… - EmilianoVerga : RT @RegLombardia: Parte oggi il tour nelle province lombarde per presentare #PianoLombardia, il progetto che prevede 3,5 mld di euro di int… - Agricolae1 : Via libera @regioni_it @baffone5stelle @TeresaBellanova @Mipaaf_ al decreto che stanzia 10 milioni di euro per… -

Ultime Notizie dalla rete : Zona Euro

Euronews Italiano

Buche, disagi e zone pericolose che sono andate peggiorando nel giro di pochi mesi. Il lavoro pagato dal Comune si aggirava sui 50mila euro. Soldi andati in fumo in poco tempo quando la vita media di ...Con 130.000 euro di fondi finanziati dalla Regione, la Provincia ha infatti proceduto alla riprofilatura e rifacimento delle pavimentazioni di quasi un chilometro nella zona di Fornole di Amelia e in ...