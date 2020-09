Velletri | ragazzo di 15 anni si dà fuoco | interviene il padre

FarodiRoma : Velletri. Si dà fuoco un ragazzo di 15 anni di origini romene - Marita30706158 : RT @ItaliaNEWS: Velletri, ragazzo di 15 anni si dà fuoco nel cortile di casa: è gravissimo - ItaliaNEWS : Velletri, ragazzo di 15 anni si dà fuoco nel cortile di casa: è gravissimo - djmisterpiu : anni fa facevo ragioneria ,un ragazzo del quarto anno ebbe un litigio per proprietà di famiglia, si presero a colte… -

Ultime Notizie dalla rete : Velletri ragazzo

Si è dato fuoco da solo il quindicenne avvolto dalle fiamme a Velletri e finito in ospedale. In un primo momento era stata resa nota solo la notizia, ma non si conoscevano le dinamiche. Nel corso dell ...Velletri – E’ tornato a casa per accompagnare il figlio a scuola e ha visto, nel giardino dell’abitazione, il corpo del 15enne che si dimenava tra le fiamme. E’ accaduto questa mattina a Velletri in v ...