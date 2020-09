Metal Gear Solid sbarca su PC | è troppo tardi ormai?

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 25 settembre 2020) Dopo essere stati banditi per quasi due decenni su PC, i giocatori di Windows avranno la possibilità di sperimentare i primi due giochisui loro computer. I due classici della serie di Hideo Kojima arrivano oggi su GOG.com. Naturalmente, questa non è la prima volta che questi giochi vengono rilasciati su PC; entrambi videro un rilascio su PC Windows circa due anni dopo che ognuno di essi è stato inizialmente lanciato sulle rispettive console. Ma nessuno dei due giochi ha visto una riedizione su storefront digitali come Steam negli anni successivi. Sfortunatamente, sembrano un po’ grezzi sull’hardware moderno (più che altro il primo gioco). Secondo me, questo non è probabilmente il modo migliore per vivere questi titoli classici. Se volete giocare all’originale ...