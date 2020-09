Elettra Lamborghini taglio drastico alla vigilia delle nozze: la FOTO del look (Di venerdì 25 settembre 2020) Il grande giorno si avvicina. Sabato 26 settembre 2020, nella splendida location del Lago di Como, Elettra Lamborghini coronerà il suo sogno d’amore, convolando a nozze con il suo attuale compagno Afrojack. Sarà un giorno speciale, di quelli che difficilmente si dimenticano. Per questo motivo, Elettra sta cercando di organizzare tutto nei minimi particolari, in modo tale da creare una cerimonia e dei festeggiamenti perfetti, impeccabili. Il punto di partenza? La cura del proprio corpo, la scelta dell’abito, del make-up e, ovviamente, dell’hair style. Il nuovo taglio di Elettra Lamborghini Proprio in vista del suo imminente matrimonio con Afrojack, Elettra Lamborghini ha infatti deciso di dare una ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 25 settembre 2020) Il grande giorno si avvicina. Sabato 26 settembre 2020, nella splendida location del Lago di Como,coronerà il suo sogno d’amore, convolando acon il suo attuale compagno Afrojack. Sarà un giorno speciale, di quelli che difficilmente si dimenticano. Per questo motivo,sta cercando di organizzare tutto nei minimi particolari, in modo tale da creare una cerimonia e dei festeggiamenti perfetti, impeccabili. Il punto di partenza? La cura del proprio corpo, la scelta dell’abito, del make-up e, ovviamente, dell’hair style. Il nuovodiProprio in vista del suo imminente matrimonio con Afrojack,ha infatti deciso di dare una ...

aleferazzi : 'mi è successa una cosa mistica, ero in doccia ed è una settimana che voglio piangere perché sono stressata e allor… - chiaraielitro : RT @maaagghy: Elettra.... Elettra Lamborghini E questo che si sente alle porte del paradiso? - popstar_polls : RT @popstar_polls: Anna Tatangelo vs Elettra Lamborghini ?? who is hotter? Vote below - popstar_polls : RT @popstar_polls: Anna Tatangelo vs Elettra Lamborghini ?? who is hotter? Vote below - Wonder_Cri : Musica e il resto scompare - Elettra Lamborghini PARODY. Bimbe di Giuse... -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini Villa Balbiano pronta al grande ricevimento: qui il matrimonio di Elettra Lamborghini CiaoComo Elettra Lamborghini taglio drastico alla vigilia delle nozze: la FOTO del look

Del matrimonio tra Elettra Lamborghini e Afrojack si è molto parlato negli ultimi giorni soprattutto in relazione a ciò che una persona molto vicina alla cantante ha dichiarato. La sorella di Elettra, ...

Elettra Lamborghini taglia i capelli alla vigilia del matrimonio e sceglie i fiori più belli (Foto)

Quante spose sono disposte a tagliare i capelli corti prima del matrimonio? Elettra Lamborghini l’ha fatto, alla vigilia delle nozze ha tagliato la sua chioma scegliendo un look più sbarazzino e di ce ...

Del matrimonio tra Elettra Lamborghini e Afrojack si è molto parlato negli ultimi giorni soprattutto in relazione a ciò che una persona molto vicina alla cantante ha dichiarato. La sorella di Elettra, ...Quante spose sono disposte a tagliare i capelli corti prima del matrimonio? Elettra Lamborghini l’ha fatto, alla vigilia delle nozze ha tagliato la sua chioma scegliendo un look più sbarazzino e di ce ...