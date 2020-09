Covid, l’Ue: «Misure rapide». L’Italia meglio, ma verso la proroga stato di emergenza (Di venerdì 25 settembre 2020) «La situazione in alcuni Paesi dell’Unione è peggiore che a marzo, siamo preoccupati, se vogliamo evitare un nuovo lockdown generalizzato i governi devono prendere misure». Non ha usato mezzi termini Stella Kyriakides, commissaria europea alla Salute, per invitare gli Stati ad agire. «Invitiamo con urgenza i governi ad applicare le misure raccomandate a luglio se vogliono evitare di trovarsi costretti a decretare nuove chiusure totali. Questo è un allarme». Leggi su vanityfair (Di venerdì 25 settembre 2020) «La situazione in alcuni Paesi dell’Unione è peggiore che a marzo, siamo preoccupati, se vogliamo evitare un nuovo lockdown generalizzato i governi devono prendere misure». Non ha usato mezzi termini Stella Kyriakides, commissaria europea alla Salute, per invitare gli Stati ad agire. «Invitiamo con urgenza i governi ad applicare le misure raccomandate a luglio se vogliono evitare di trovarsi costretti a decretare nuove chiusure totali. Questo è un allarme».

Europarl_IT : La crisi causata dalla pandemia #COVID19 influisce negativamente sulle prospettive lavorative dei giovani. L’UE lav… - ilfoglio_it : “Questa può essere l'ultima chance per evitare la ripetizione della scorsa primavera”, ha detto la commissaria Ue a… - AnnaP1953 : RT @Acidelius: La Svezia, non solo l'ha messa nel culo a tutta la UE con il miglior risultato in termini di gestione del Covid, ma anche ne… - CriptenenteXera : RT @Acidelius: La Svezia, non solo l'ha messa nel culo a tutta la UE con il miglior risultato in termini di gestione del Covid, ma anche ne… - laleggepertutti : #Covid: per l’Ue c’è il rischio di nuovo #Lockdown generale - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’Ue Parlamento Ue: ricette urgenti contro le carenze di medicinali Fortune Italia