Migranti | la situazione non cambia | sul Regolamento di Dublino l’Europa si limita a dirigere il traffico

(Di giovedì 24 settembre 2020) Niente illusioni: nella proposta annunciata ieri dalla Commissione europea non c’è il superamento dei punti meno funzionali e più controversi deldi, né una idea efficace e solidale della politica di asilo e migrazione, né la promessa che non ci saranno più morti nel Mediterraneo o che lo scandalo di Moria e degli altri campi di detenzione sarà presto superato. Inoltre, non siamo in presenza di un “pacchetto Asilo e Migrazione”. Di migrazione non si parla (per non “mischiare i temi”, si dice) e quanto all’asilo la stragrande maggioranza delle proposte mira a contentare ungheresi, polacchi e austriaci, senza troppo scontentare gli altri che peraltro non hanno delle posizioni poi cosi più aperte e disponibili nei confronti dei ...